La piacevole scoperta del Liverpool di Slot (Di martedì 22 ottobre 2024) Arne Slot è arrivato al Liverpool in sordina, metaforicamente con lo zainetto sulle spalle, mentre Jürgen Klopp se n'è andato tra lacrime e fanfare. Non poteva essere altrimenti dato che il tecnico tedesco ha riportato i Reds sul tetto d'Inghilterra, d'Europa e del mondo, con quell'aura da squadra, al tempo stesso, forte, divertente, aggressiva e passionale, non senza fragilità, che tanto piace ai tifosi della Kop; emblematica in questo senso la rimonta sul Barcellona in semifinale di Champions che è stata prodromica alla conquista della coppa nella stagione 2018-2019. Da questo punto di vista Slot è una figura meno empatica, ma il suo Liverpool, al momento, sembra più solido di quello dell'ultimo Klopp, con il recupero importante di alcuni giocatori e una fase difensiva di grande efficacia: a punteggio pieno in Europa e primo in Premier con sette vittorie e una sola sconfitta.

