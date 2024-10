"La connessione": A Pisa seminario sulla salute mentale (Di martedì 22 ottobre 2024) Pisa, 24 ottobre 2024. La Società della salute Zona Pisana, in collaborazione con il dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL toscana nord ovest ha organizzato l'incontro "La connessione", primo seminario della riapertura del ciclo "Fatti non fummo a viver come bruti". L'incontro si svolgerà giovedì 24 ottobre, dalle 8.30 alle 13:30, alla sala Kinzica delle Officine Garibaldi a Pisa (in via Gioberti 39). "Obiettivo del seminario - si legge nella locandina dell'evento condivisa dall'Aoup - è quello di aprire una riflessione su quanto nella nostra vita siamo consapevoli delle connessioni che apriamo e chiudiamo con quello che ci circonda, cosa traiamo dalle fonti alle quali ci connettiamo e quanto questa selezione favorisca il nostro equilibrio. La mente è come una stazione radio che può ricevere una infinità di segnali. Lanazione.it - "La connessione": A Pisa seminario sulla salute mentale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 24 ottobre 2024. La Società dellaZonana, in collaborazione con il dipartimento didell'Azienda USL toscana nord ovest ha organizzato l'incontro "La", primodella riapertura del ciclo "Fatti non fummo a viver come bruti". L'incontro si svolgerà giovedì 24 ottobre, dalle 8.30 alle 13:30, alla sala Kinzica delle Officine Garibaldi a(in via Gioberti 39). "Obiettivo del- si legge nella locandina dell'evento condivisa dall'Aoup - è quello di aprire una riflessione su quanto nella nostra vita siamo consapevoli delle connessioni che apriamo e chiudiamo con quello che ci circonda, cosa traiamo dalle fonti alle quali ci connettiamo e quanto questa selezione favorisca il nostro equilibrio. La mente è come una stazione radio che può ricevere una infinità di segnali.

