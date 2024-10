La commissione europea ecri denuncia l’incremento della xenofobia in Italia: un rapporto allarmante (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un recente rapporto, la commissione europea contro il Razzismo e l’Intolleranza ha richiamato l’attenzione sulla crescente xenofobia in Italia, evidenziando la polarizzazione dei discorsi pubblici, in particolare verso rifugiati, richiedenti asilo e minoranze etniche. Il documento mette in luce l’evidente presenza di retoriche divisive nei contesti politici, alimentate da dichiarazioni di alti funzionari e politici, che contribuiscono a creare un clima di paura e esclusione. L’analisi della retorica politica in Italia Negli ultimi anni, l’analisi condotta dall’ecri ha rivelato che i discorsi xenofobi sono diventati sempre più normali nel discorso politico Italiano. Gaeta.it - La commissione europea ecri denuncia l’incremento della xenofobia in Italia: un rapporto allarmante Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un recente, lacontro il Razzismo e l’Intolleranza ha richiamato l’attenzione sulla crescentein, evidenziando la polarizzazione dei discorsi pubblici, in particolare verso rifugiati, richiedenti asilo e minoranze etniche. Il documento mette in luce l’evidente presenza di retoriche divisive nei contesti politici, alimentate da dichiarazioni di alti funzionari e politici, che contribuiscono a creare un clima di paura e esclusione. L’analisiretorica politica inNegli ultimi anni, l’analisi condotta dall’ha rivelato che i discorsi xenofobi sono diventati sempre più normali nel discorso politicono.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Profilazione razziale in Italia : la Commissione Europea denuncia la pratica delle forze dell’ordine - Le evidenze presentate nell’analisi suggeriscono che le autorità italiane non riconoscano appieno l’entità di questo problema, classificando la profilazione razziale come una potenziale forma di razzismo sistemico. Le raccomandazioni dell’Ecri Il rapporto dell’Ecri, aggiornato ad aprile 2024 e adottato durante l’estate del 2023, esorta il governo italiano a intraprendere un’indagine completa e ... (Gaeta.it)

Commissione europea/Eurofocus su Difesa - Mediterraneo e Housing. A Roma appuntamento oggi 22 ottobre - La conferenza si concluderà con un focus sull'abitare, un problema sempre più pressante per molte città europee. I partecipanti discuteranno dell'importanza di promuovere politiche per l'edilizia sostenibile, l'inclusione sociale e la riqualificazione urbana. La discussione vedrà protagonisti Alessandro Politi, direttore della Nato Defence College Foundation, e Roberta Pinotti, ex ministro della ... (Liberoquotidiano.it)

Commissione europea/Eurofocus su Difesa - Mediterraneo e Housing. A Roma appuntamento il 22 ottobre - A Roma appuntamento il 22 ottobre appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – La nuova Commissione europea è stata presentata nelle scorse settimane, e in attesa delle audizioni parlamentari, le rappresentanze in Italia della Commissione e del Parlamento europeo, insieme a Eurofocus di Adnkronos, hanno organizzato una conferenza per discutere dei tre nuovi dossier individuati dalla presidente ... (Lidentita.it)