Juventus-Stoccarda, probabili formazioni e dove vedere la partita (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Champions League. Oggi i bianconeri all'Allianz Stadium ospitano lo Stoccarda per la terza giornata, dopo aver conquistato sei punti nelle prime due. Gli uomini di Motta hanno infatti vinto all'esordio contro il Psv Eindhoven e hanno replicato a Lipsia, battendo i padroni di casa 3-2. Ora la Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Latorna in campo in Champions League. Oggi i bianconeri all'Allianz Stadium ospitano loper la terza giornata, dopo aver conquistato sei punti nelle prime due. Gli uomini di Motta hanno infatti vinto all'esordio contro il Psv Eindhoven e hanno replicato a Lipsia, battendo i padroni di casa 3-2. Ora la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus : terza giornata di Champions League contro lo Stoccarda all’Allianz Stadium - La punta sarà Dusan Vlahovic, un giocatore chiave per la manovra offensiva. Per quanto riguarda le formazioni, la Juventus scenderà in campo con un modulo 4-1-4-1, guidata da Marco Perin in porta. Inoltre, per coloro che preferiscono seguire il match in streaming, sarà possibile accedervi attraverso le piattaforme Now e l’app SkyGo. (Gaeta.it)

Juventus-Stoccarda : dove vederla in tv e streaming - orario e probabili formazioni - Torna la Champions League e la Juventus si prepara alla terza partita del girone unico dove sfiderà lo Stoccarda. I bianconeri sono reduci dal successo in campionato contro la Lazio e in... (Ilmessaggero.it)

Juventus - tutto su Vlahovic : la squadra dipende da lui e sta cambiando persino Thiago Motta. E con lo Stoccarda... - Banalità tra le banalità: Thiago Motta sta trasformando la Juventus, e lo sta facendo in maniera radicale. C`è un dato che però - su tutti... (Calciomercato.com)