Juventus-Stoccarda LIVE: Douglas Luiz si fa male nel riscaldamento, sl suo posto gioca Thuram (Di martedì 22 ottobre 2024) Douglas Luiz accusa un problema muscolare durante il riscaldamento pre-partita: al posto del centrocampista brasiliano gioca il francese Khèphren Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024)accusa un problema muscolare durante ilpre-partita: aldel centrocampista brasilianoil francese Khèphren

Juventus : Douglas Luiz ko nel riscaldamento - Thiago Motta costretto a cambiare formazione - Thiago Motta è costretto a cambiare formazione all`ultimo momento prima della gara in casa contro lo Stoccarda in Champions League. Douglas Lu... (Calciomercato.com)

Juventus-Stoccarda - problemi per Douglas Luiz : si ferma nel riscaldamento - . The post Juventus-Stoccarda, problemi per Douglas Luiz: si ferma nel riscaldamento appeared first on SportFace. Secondo quanto riportato da Sky, giocherà Thuram al suo posto. Non sembra esserci pace per Douglas Luiz in questi suoi primi mesi in bianconero. L’ex Aston Villa ha iniziato a toccarsi la coscia, ha poi parlato con lo staff medico del club ed è tornato negli spogliatoi. (Sportface.it)

Serie A - Giudice Sportivo 8ª giornata : Douglas Luiz graziato! C’è Inzaghi - Ammonito per la prima volta Nicolò Barella, Matteo Darmian e Joaquin Correa. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Per questo motivo il centrocampista brasiliano sarà presente in Inter-Juventus in programma domenica, per la nona giornata di Serie A. Nessun provvedimento per l’Inter o i suoi calciatori. (Inter-news.it)