Rompipallone.it - Juventus, infortunio per Douglas Luiz nel riscaldamento: i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)si è fermato durante ilprima del match di Champions League contro lo Stoccarda: cosa filtra per idiLasta affrontando in questi minuti una partita complicata contro lo Stoccarda, ma vuole proseguire l’ottimo avvio in Champions League che ha portato due vittorie nelle prime due partite. Poco prima del fischio d’inizio – precisamente durante il-, però, è arrivata una nuova tegola per Thiago Motta, che ha dovuto fare a meno dia causa di un problema muscolare. Il calciatore brasiliano ha iniziato a toccarsi la coscia ed è stato preservato: al suo posto, l’allenatore ha scelto di mandare in campo Khephren Thuram.