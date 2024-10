Italia paradiso fiscale per le auto aziendali inquinanti: prima in Europa per agevolazioni, oltre 16 miliardi all’anno (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Italia è un paradiso fiscale per le auto aziendali inquinanti: è il Paese che maggiormente le sovvenziona con agevolazioni pari a 16 miliardi di euro l’anno, seguito da Germania (13,7 miliardi), Francia (6,4 miliardi) e Polonia (6,1 miliardi). Nei cinque maggiori Paesi dell’Unione europea (Spagna inclusa, oltre a quelli già citati), le esenzioni per le auto aziendali a benzina e diesel costano ai contribuenti 42 miliardi di euro all’anno. Le maggiori sovvenzioni si applicano attraverso le esenzioni fiscali per la concessione dei veicoli ai dipendenti come benefit in-kind. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato da Transport & Environment e che la principale organizzazione europea in materia di decarbonizzazione dei trasporti ha commissionato a ERM. Ilfattoquotidiano.it - Italia paradiso fiscale per le auto aziendali inquinanti: prima in Europa per agevolazioni, oltre 16 miliardi all’anno Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’è unper le: è il Paese che maggiormente le sovvenziona conpari a 16di euro l’anno, seguito da Germania (13,7), Francia (6,4) e Polonia (6,1). Nei cinque maggiori Paesi dell’Unione europea (Spagna inclusa,a quelli già citati), le esenzioni per lea benzina e diesel costano ai contribuenti 42di euro. Le maggiori sovvenzioni si applicano attraverso le esenzioni fiscali per la concessione dei veicoli ai dipendenti come benefit in-kind. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato da Transport & Environment e che la principale organizzazione europea in materia di decarbonizzazione dei trasporti ha commissionato a ERM.

