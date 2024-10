Israele conferma di aver eliminato Safieddine (Di martedì 22 ottobre 2024) Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato di aver eliminato Hachem Safieddine, presunto successore del defunto leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Lo riferisce Haaretz online, precisando che Saffiedine è stato ucciso in un attacco aereo israeliano a Dahiyeh, alla periferia sud di Beirut, tre settimane fa. Quotidiano.net - Israele conferma di aver eliminato Safieddine Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Le forze di difesa israeliane (Idf) hannoto diHachem, presunto successore del defunto leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Lo riferisce Haaretz online, precisando che Saffiedine è stato ucciso in un attacco aereo israeliano a Dahiyeh, alla periferia sud di Beirut, tre settimane fa.

