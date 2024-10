Inter, c’è lo Young Boys. Inzaghi alle prese con il sintetico e i tanti infortunati (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ottobre 2024 – L'Inter si prepara ad affrontare lo Young Boys domani sera alle 21 allo stadio Wankdorf di Berna. Sarà la terza gara del girone di Champions League, i nerazzurri vengono da un pareggio in casa del Manchester City e dalla vittoria del Meazza contro la Stella Rossa. Inzaghi Una gara, spiega Simone Inzaghi a Sky, "che si prepara sapendo che è una gara di Champions, non semplice, contro una squadra che ha cambiato l'allenatore riprendendo quello dello scorso anno. Nell'ultima gara hanno battuto il Lucerna che è tra le prime in Svizzera, bisognerà quindi affrontare la partita nel modo giusto". La comitiva è a Berna già da questa mattina perché, diversamente dal solito, il tecnico ha deciso di far affrontare la rifinitura della vigilia ai giocatori direttamente sul terreno di gioco degli avversari. Questo perché il manto erboso sarà in sintetico. Sport.quotidiano.net - Inter, c’è lo Young Boys. Inzaghi alle prese con il sintetico e i tanti infortunati Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ottobre 2024 – L'si prepara ad affrontare lodomani sera21 allo stadio Wankdorf di Berna. Sarà la terza gara del girone di Champions League, i nerazzurri vengono da un pareggio in casa del Manchester City e dalla vittoria del Meazza contro la Stella Rossa.Una gara, spiega Simonea Sky, "che si prepara sapendo che è una gara di Champions, non semplice, contro una squadra che ha cambiato l'natore riprendendo quello dello scorso anno. Nell'ultima gara hanno battuto il Lucerna che è tra le prime in Svizzera, bisognerà quindi affrontare la partita nel modo giusto". La comitiva è a Berna già da questa mattina perché, diversamente dal solito, il tecnico ha deciso di far affrontare la rifinitura della vigilia ai giocatori direttamente sul terreno di gioco degli avversari. Questo perché il manto erboso sarà in

Inzaghi per Young Boys-Inter costretto al massiccio turn-over : “Scelte obbligate - non per la Juve” - Vigilia delicata per Simone Inzaghi in vista del match di martedì sera in Champions League Young Boys-Inter. Tra i nerazzurri tanti assenti per infortunio, altri da preservare da un tour de force dispendioso. Ma il tecnico assicura che non è pretattica in vista del derby d'Italia con la Juve. "Pensiamo gara per gara, saranno scelte obbligate"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Inzaghi : «Contro Young Boys serve attenzione. Inter - svelo un titolare» - Abbiamo giocato in Lega Pro, poi sono andato in Serie A. Nella mia carriera da calciatore e quella di mio fratello, abbiamo dovuto fare gavetta prima di andare in Serie A. Inter, svelo un titolare») © Inter-News. Ci fa un punto sugli infortunati? Non ci saranno Calhanoglu, Acerbi, Asllani e Buchanan. (Inter-news.it)

LIVE – Young Boys-Inter - Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA) - La conferenza stampa di Simone Inzaghi si terrà alle ore 17. Nel primo tempo abbiamo sofferto di più l’anno scorso. Dovranno fare la gavetta per conquistasi il posto. Spero di lanciare più giovani di quanti ne sono riusciti a lanciare. 17. Berenbruch e Aidoo sono con noi perché se lo sono meritato”. (Sportface.it)