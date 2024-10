Inseguimento lungo la Telesina, auto abbandonata e fuga a piedi: Polizia a caccia di 4 ladri (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella scorsa nottata, alle ore 00:40 circa, durante l’espletamento di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei furti nelle abitazioni, un equipaggio dell’Ufficio controllo del territorio del Commissariato di P.S. di Telese Terme notava un’autovettura Bmw 320 sospetta, di colore nero, con a bordo quattro persone che stava transitando sulla s.s. 372 nel territorio del Comune di Solopaca in direzione Caianello. Veniva immediatamente intimato l’alt al veicolo con i dispositivi di segnalazione luminosi ma l’auto, invece di fermarsi, all’improvviso accelerava cercando di dileguarsi a grande velocità. Anteprima24.it - Inseguimento lungo la Telesina, auto abbandonata e fuga a piedi: Polizia a caccia di 4 ladri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella scorsa nottata, alle ore 00:40 circa, durante l’espletamento di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei furti nelle abitazioni, un equipaggio dell’Ufficio controllo del territorio del Commissariato di P.S. di Telese Terme notava un’vettura Bmw 320 sospetta, di colore nero, con a bordo quattro persone che stava transitando sulla s.s. 372 nel territorio del Comune di Solopaca in direzione Caianello. Veniva immediatamente intimato l’alt al veicolo con i dispositivi di segnalazione luminosi ma l’, invece di fermarsi, all’improvviso accelerava cercando di dileguarsi a grande velocità.

