Iling Junior ritrova l'Aston Villa dopo la finanza creativa con la Juve nel triangolo con Douglas Luiz (e Barrenechea) (Di martedì 22 ottobre 2024) Iling Junior ritrova l'Aston Villa dopo il pasticciaccio con la Juve nel triangolo con Douglas Luiz (e Barrenechea). Toh chi si rivede. Iling Junior. Uno dei due strani acquisti dell'Aston Villa coinvolti nell'affare Douglas Luiz. Che solo nominalmente è costato 50 milioni. In realtà sono stati 28 più Iling Junior e Barrenechea. Calciatori di cui l'Aston Villa aveva così bisogno che due secondi dopo la conclusione dell'affare li ha immediatamente sbolognati. Barrenechea al Valencia (ultimo in classifica) e Iling finito alla corte di Vincenzo Italiano al Bologna. E stasera l'Aston Villa ritroverà Iling Junior a Villa Park ma con la maglia del Bologna. È ancora una calciatore dell'Aston Villa che con la Juve ha dato vita a un'operazione di finanza creativa. The Athletic, in vista di Aston Villa-Bologna di Champions, si pone un problema che in Italia nemmeno contempliamo.

