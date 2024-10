Il Sulpl replica alla Giangiacomi: «Inammissibile strumentalizzare il suicidio di un 15enne per polemizzare sulle armi alla polizia locale» (Di martedì 22 ottobre 2024) ANCONA – Ieri vi avevamo dato conto dell'interrogazione urgente fatta dalla consigliera del Partito Democratico Mirella Giangiacomi in merito alle armi fornite agli agenti della polizia locale di Ancona e della relativa custodia in sicurezza. L'assessore competente nel merito Giovanni Zinni, dopo Anconatoday.it - Il Sulpl replica alla Giangiacomi: «Inammissibile strumentalizzare il suicidio di un 15enne per polemizzare sulle armi alla polizia locale» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ANCONA – Ieri vi avevamo dato conto dell'interrogazione urgente fatta dconsigliera del Partito Democratico Mirellain merito allefornite agli agenti delladi Ancona e della relativa custodia in sicurezza. L'assessore competente nel merito Giovanni Zinni, dopo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Armi alla polizia locale - è polemica in consiglio. Zinni : «Seguita la legge». Giangiacomi : «Non è vero» - . . ANCONA – Il tema delle armi in dotazione agli agenti della polizia locale di Ancona è tornato di stretta attualità dopo la tragedia di Montignano, dove la scorsa settimana un adolescente bullizzato a scuola si è tolto la vita, portando con sé la pistola del padre, in servizio presso il comando di. (Anconatoday.it)