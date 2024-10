Il silenzio di Ferri (Pd) e del centrosinistra per il «Non ci mancherà» di Salvini (Di martedì 22 ottobre 2024) In Consiglio comunale, nella seduta del 21 ottobre, sono state ricordate tre figure scomparse negli ultimi giorni: il partigiano Renato Cravedi, il calciatore Gigi Rocca e Simone Farinelli (il ventenne bolognese rimasto vittima dell’alluvione). Per loro, un minuto di silenzio da parte di tutta Ilpiacenza.it - Il silenzio di Ferri (Pd) e del centrosinistra per il «Non ci mancherà» di Salvini Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In Consiglio comunale, nella seduta del 21 ottobre, sono state ricordate tre figure scomparse negli ultimi giorni: il partigiano Renato Cravedi, il calciatore Gigi Rocca e Simone Farinelli (il ventenne bolognese rimasto vittima dell’alluvione). Per loro, un minuto dida parte di tutta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

IL PENSIERO - Zola: "Lavoriamo insieme per ricreare i 10 in Italia" - "Mancano i numeri dieci? Bisogna lavorare tutti assieme. Come italiani dobbiamo crescere di nuovo in questo senso e dobbiamo ricreare le condizioni giuste per riaverli". Così Gianfranco Zola, vicepres ... (napolimagazine.com)

Axel Hütte. Chronostasis - La Fondazione Bisazza è lieta di presentare - dal 18 ottobre al 1° dicembre 2024 - la mostra fotografica Chronostasis, una raccolta di opere di Axel Hütte. (itinerarinellarte.it)

Angela Nasti e Gianluca Scamacca ai ferri corti? L’indiscrezione - Angela Nasti e Gianluca Scamacca si sarebbero lasciati. La coppia ha cancellato le loro foto dai social e hanno smesso di seguirsi su IG. (tvdaily.it)