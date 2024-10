Il settore auto si conferma in crisi: occhi su conti Stellantis e Volkswagen (Di martedì 22 ottobre 2024) Il settore auto è da tempo in crisi, frutto di problemi strutturali e di scelte affrettate da parte della UE, che ha scelto di puntare sull’elettrico, scontrandosi con la concorrenza cinese. La guerra dei dazi intavolata da Bruxelles contro alcuni produttori cinesi rappresenta l’esempio più evidente e non fa bene alle relazioni commerciali. E mentre in Europa arrivano ancora dati negativi dalle immatricolazioni di auto, già si guarda con preoccupazione ai risultati trimestrali in arrivo dai principali produttori europei. Cosa aspettarsi a una settimana dalla pubblicazione dei conti del terzo trimestre? Dati immatricolazioni confermano la crisi Le immatricolazioni di nuove auto in Europa sono scivolate del 6,1% a settembre, che segue il calo del 18,3% di agosto. Quifinanza.it - Il settore auto si conferma in crisi: occhi su conti Stellantis e Volkswagen Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilè da tempo in, frutto di problemi strutturali e di scelte affrettate da parte della UE, che ha scelto di puntare sull’elettrico, scontrandosi con la concorrenza cinese. La guerra dei dazi intavolata da Bruxelles contro alcuni produttori cinesi rappresenta l’esempio più evidente e non fa bene alle relazioni commerciali. E mentre in Europa arrivano ancora dati negativi dalle immatricolazioni di, già si guarda con preoccupazione ai risultati trimestrali in arrivo dai principali produttori europei. Cosa aspettarsi a una settimana dalla pubblicazione deidel terzo trimestre? Dati immatricolazionino laLe immatricolazioni di nuovein Europa sono scivolate del 6,1% a settembre, che segue il calo del 18,3% di agosto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cgil - Ricci : “Per il settore automotive mancano scelte coraggiose” - impresaitaliana. . Non si riesce a capire perché non si inchioda Tavares e Stellantis al tavolo e perché, visto che si programma la nuova manovra di bilancio, non si vuole investire in transizione e per l’industria. Così il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, a margine della manifestazione dei metalmeccanici a Roma per lo sciopero generale dell’automotive. (Impresaitaliana.net)

Autonomia differenziata e settore agroalimentare : Un convegno a Napoli sulla sfida del Mezzogiorno - Il tema centrale del convegno riguarda il futuro del settore agroalimentare nel contesto dell’autonomia differenziata, una riforma che potrebbe avere profonde implicazioni per le regioni meridionali e per il comparto agricolo, uno dei pilastri dell’economia campana. L’evento vedrà inoltre l’intervento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha sempre prestato molta ... (Ildenaro.it)

Sciopero unitario dei sindacati per il settore automotive : in 20.000 a Roma - Fiom, Fim e Uilm chiedono investimenti da Stellantis e un piano per salvaguardare l’occupazione Per la prima volta in trent’anni, i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm hanno scioperato insieme, radunando circa 20. La preoccupazione dei sindacati si concentra sul declino della produzione nazionale e sulle difficoltà che molte fabbriche del settore stanno affrontando, aggravate dalle politiche ... (Romadailynews.it)