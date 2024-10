Il Parco del Ticino apre le casse. Nuovi fondi fanno nascere i boschi (Di martedì 22 ottobre 2024) Appena ci si avvicina alla città arrivando da Robecco, dove si svolta verso la circonvallazione, c’è un ampio spazio verde dove si vedono i vari arbusti messi a dimora lo scorso anno che cominciano a formare un abbozzo di bosco. Questa di viale Giotto è una delle tre aree che il Parco del Ticino ha contribuito a riforestare in accordo con l’amministrazione comunale nell’ambito del progetto "Azioni per il clima: bando foreste", che era stato lanciato nel 2020. In quell’area l’intervento è stato di 6.100 metri quadrati di cui 3600 di nuovo bosco e 2.500 di siepi. In un altro angolo della città, via Alighieri è stato realizzato un bosco di 3.200 metri quadrati, di cui 900 di siepi arbustive. Ilgiorno.it - Il Parco del Ticino apre le casse. Nuovi fondi fanno nascere i boschi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Appena ci si avvicina alla città arrivando da Robecco, dove si svolta verso la circonvallazione, c’è un ampio spazio verde dove si vedono i vari arbusti messi a dimora lo scorso anno che cominciano a formare un abbozzo di bosco. Questa di viale Giotto è una delle tre aree che ildelha contribuito a riforestare in accordo con l’amministrazione comunale nell’ambito del progetto "Azioni per il clima: bando foreste", che era stato lanciato nel 2020. In quell’area l’intervento è stato di 6.100 metri quadrati di cui 3600 di nuovo bosco e 2.500 di siepi. In un altro angolo della città, via Alighieri è stato realizzato un bosco di 3.200 metri quadrati, di cui 900 di siepi arbustive.

