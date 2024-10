Il mondo dello sport piange Adriana Pontalti (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre è morta Adriana Pontalti all’età di 74 anni. La sua scomparsa – annunciata dalla Federazione italiana di atletica leggera – lascia un vuoto nel mondo dello sport, oltre che ai suoi familiari e alle comunità di Rovereto e di Pedersano.Adriana Trentotoday.it - Il mondo dello sport piange Adriana Pontalti Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre è mortaall’età di 74 anni. La sua scomparsa – annunciata dalla Federazione italiana di atletica leggera – lascia un vuoto nel, oltre che ai suoi familiari e alle comunità di Rovereto e di Pedersano.

Calcio a 5 - intitolato il campo a Luca Fiordelmondo : «Esempio per i giovani e per la comunità sportiva» - MONTEMARCIANO- È stato inaugurato ieri, domenica 20 ottobre, a Montemarciano accanto alle scuole elementari De Amicis, il campo di calcio a 5 intitolato alla memoria di Luca Fiordelmondo, giovane centauro che ha perso la vita in un tragico incidente stradale il 9 agosto 2023 nei pressi di... (Anconatoday.it)

Lo sport perde un campione del mondo - triste addio - Nel 2004, Philippaerts disputa la sua prima del Mondiale di motocross nel quale gareggerà sia con KTM che con Yamaha. comPrima o poi è inevitabile che ciò avvenga. Nadal disputerà i suoi ultimi match tra un mese, a fine novembre, nella Final Eight di Coppa Davis a Malaga. comProprio in sella a una moto Yamaha, la YZ450F, vince il Mondiale MX1 nel 2008, imponendosi nella massima categoria del ... (Serieanews.com)

Assolto istruttore di nuoto accusato di violenza sessuale : il caso sconvolge il mondo dello sport - L’educazione alla consapevolezza del comportamento da parte degli istruttori e la promozione di un ambiente di rispetto reciproco possono contribuire a ridurre il rischio di molestie e abusi. Il caso evidenzia anche la necessità di creare un ambiente di allenamento sicuro e rispettoso, in cui giovani atleti possano crescere senza timore di molestie o sfruttamenti. (Gaeta.it)