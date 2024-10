Ilfattoquotidiano.it - Il governo Meloni vuole stare sempre dalla parte del più forte

(Di martedì 22 ottobre 2024) di Giuseppe Castro La guerra in Palestina ha già da parecchio tempo superato ogni limite di decenza, come testimoniato dai reportage oramai quotidiani che ci mostrano civili inermi brutalizzati nelle maniere più terrificanti. Secondo uno studio pubblicato dall’autorevole rivista The Lancet, il numero di morti nel mese di luglio superava già le 180.000 persone, l’8.6% della popolazione Gazawi (come se in Italia un conflitto avesse causato oltre 5 milioni di morti). Nel migliore dei casi in Palestina è in atto un’operazione di pulizia etnica/terrorismo di stato, con il tentativo di svuotare la striscia di Gaza costringendo alla fuga gli abitanti dopo averli privati di acqua, cibo e cure mediche tra bombardamenti indiscriminati in un contesto dove non esiste più un luogo sicuro. Nel peggiore dei casi è in atto un vero e proprio genocidio.