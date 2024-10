Il decreto migranti del governo con la lista di diciannove «Paesi sicuri» (Di martedì 22 ottobre 2024) La linea del governo sull’immigrazione e la sfida ai giudici che hanno bocciato il rimpatrio per gli immigrati trasferiti in Albania alla fine hanno prodotto un nuovo decreto legge contenente la lista di diciannove «Paesi sicuri» per il rimpatrio. Lunedì 21 ottobre, il consiglio dei ministri ha approvato il decreto che rende fonte primaria l’elenco dei Paesi sicuri per il rimpatrio, per i quali si prevede quindi che le richieste di asilo avanzate dai loro cittadini vengono analizzate attraverso una procedura accelerata, mentre il richiedente asilo si trova in uno stato di detenzione. Anche nei nuovi centri costruiti in Albania. I «Paesi sicuri» diventano diciannove, meno dei ventidue definiti tali in un decreto interministeriale di maggio, con l’esclusione di Camerun, Colombia e Nigeria. Linkiesta.it - Il decreto migranti del governo con la lista di diciannove «Paesi sicuri» Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La linea delsull’immigrazione e la sfida ai giudici che hanno bocciato il rimpatrio per gli immigrati trasferiti in Albania alla fine hanno prodotto un nuovolegge contenente ladi» per il rimpatrio. Lunedì 21 ottobre, il consiglio dei ministri ha approvato ilche rende fonte primaria l’elenco deiper il rimpatrio, per i quali si prevede quindi che le richieste di asilo avanzate dai loro cittadini vengono analizzate attraverso una procedura accelerata, mentre il richiedente asilo si trova in uno stato di detenzione. Anche nei nuovi centri costruiti in Albania. I «» diventano, meno dei ventidue definiti tali in uninterministeriale di maggio, con l’esclusione di Camerun, Colombia e Nigeria.

