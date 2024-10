I nordcoreani in Ucraina sono una minaccia che non possiamo tollerare (Di martedì 22 ottobre 2024) La storia ha ripreso a correre velocemente e i fatti di questi giorni rischiano di produrre ciò che gli storici chiamano un “evento cesura”. La scorsa settimana, e quasi contemporaneamente, il capo dell’intelligence di Kyjiv, Kyrylo Budanov, e il National Intelligence Service (Nis) di Seoul hanno denunciato l’avvio del trasferimento di circa dodicimila forze speciali della Corea del Nord, pronte a essere inviate a combattere in Ucraina. Le due agenzie di intelligence hanno svelato l’esistenza di diversi campi di formazione delle truppe di Pyongyang nell’estremo oriente siberiano. Le truppe di Kim Jong-un sono partite dalle basi militari nel nord del paese di Chongjin, Hamhung e Musudan per essere localizzate in Russia a Vladivostok, Ussuriysk, Khabarovsk e Blagoveshchensk. Linkiesta.it - I nordcoreani in Ucraina sono una minaccia che non possiamo tollerare Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La storia ha ripreso a correre velocemente e i fatti di questi giorni rischiano di produrre ciò che gli storici chiamano un “evento cesura”. La scorsa settimana, e quasi contemporaneamente, il capo dell’intelligence di Kyjiv, Kyrylo Budanov, e il National Intelligence Service (Nis) di Seoul hanno denunciato l’avvio del trasferimento di circa dodicimila forze speciali della Corea del Nord, pronte a essere inviate a combattere in. Le due agenzie di intelligence hanno svelato l’esistenza di diversi campi di formazione delle truppe di Pyongyang nell’estremo oriente siberiano. Le truppe di Kim Jong-unpartite dalle basi militari nel nord del paese di Chongjin, Hamhung e Musudan per essere localizzate in Russia a Vladivostok, Ussuriysk, Khabarovsk e Blagoveshchensk.

I nordcoreani in Ucraina sono una minaccia che non possiamo tollerare - L’intensa cooperazione militare fra Corea del Nord e Russia non è una novità: fin dallo scorso mese di agosto, il regime di Pyongyang aveva già inviato lungo la ferrovia Transiberiana oltre tredicimila container di munizioni, otto milioni di munizioni di artiglieria e alcuni consiglieri nordcoreani erano già presenti sul fronte del Donetsk. (Linkiesta.it)

