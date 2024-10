Lettera43.it - Hezbollah rivendica l’attentato all’abitazione di Netanyahu: «Ci riproveremo»

(Di martedì 22 ottobre 2024)hato l’attacco di sabato 21 ottobre a Cesarea, in Israele, dove l’obiettivo dei droni comandati dalla milizia filoiraniana era la casa del premier Benjamin: «La resistenzala sua piena ed esclusiva responsabilità nell’operazione contro Cesarea e nel prendere di mira la casa del criminale di guerra e leader del flagello sionista», ha dichiarato il portavoce diMohammad Afif Naboulsi durante un discorso citato dai media libanesi. La minaccia diIl raid, che non ha colpito né il premier israeliano né la moglie Sara, non presenti in casa in quel momento, era stato subito bollato come «un attacco degli alleati dell’Iran», dallo stesso, con Teheran che ha cercato di prendere le distanze dall’accaduto, attribuendo la responsabilità al solo