Harvey Weinsten ha un tumore al midollo osseo (Di martedì 22 ottobre 2024) Harvey Weinstein, l’ex produttore di Hollywood caduto in disgrazia con l’esplosione del caso #MeToo per violenza sessuale, ha un cancro al midollo osseo. Attualmente, ha 72 anni, soffre di leucemia mieloide cronica ed è in cura in una prigione di New York. Lo scorso mese, Weinstein era stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato portato d’urgenza in ospedale ed essere stato operato al cuore. Da quest’ultima operazione, un suo rappresentante ha riferito che «per il momento è fuori pericolo». All’Afp, si è dichiarato «preoccupato» che i problemi di salute dell’ex produttore «siano diventati oggetto di discussione pubblica». Per questo, ha aggiunto che «per rispetto della privacy del signor Weinstein, non faremo ulteriori commenti». Le accuse di violenza sessuale Era già da diverso tempo che Weinstein non era in grande forma. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024)Weinstein, l’ex produttore di Hollywood caduto in disgrazia con l’esplosione del caso #MeToo per violenza sessuale, ha un cancro al. Attualmente, ha 72 anni, soffre di leucemia mieloide cronica ed è in cura in una prigione di New York. Lo scorso mese, Weinstein era stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato portato d’urgenza in ospedale ed essere stato operato al cuore. Da quest’ultima operazione, un suo rappresentante ha riferito che «per il momento è fuori pericolo». All’Afp, si è dichiarato «preoccupato» che i problemi di salute dell’ex produttore «siano diventati oggetto di discussione pubblica». Per questo, ha aggiunto che «per rispetto della privacy del signor Weinstein, non faremo ulteriori commenti». Le accuse di violenza sessuale Era già da diverso tempo che Weinstein non era in grande forma.

