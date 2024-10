Harvey Weinstein ha un cancro al midollo osseo, la diagnosi mentre sconta 16 anni di carcere (Di martedì 22 ottobre 2024) Harvey Weinstein è affetto da leucemia mieloide cronica, tumore che si sviluppa nel midollo osseo. L'ex produttore cinematografico, che sta scontando una pena di 16 anni, si sta sottoponendo ora alle cure nel carcere di Rikers Island. Fanpage.it - Harvey Weinstein ha un cancro al midollo osseo, la diagnosi mentre sconta 16 anni di carcere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024)è affetto da leucemia mieloide cronica, tumore che si sviluppa nel. L'ex produttore cinematografico, che stando una pena di 16, si sta sottoponendo ora alle cure neldi Rikers Island.

Harvey Weinstein ha un cancro al midollo osseo - «È quasi morto», aveva sottolineato poco dopo l’operazione, perfettamente riuscita, il suo avvocato Arthur Aidala, citando diversi problemi di salute dell’ex produttore. La diagnosi arriva appena un mese dopo l’incriminazione per una nuova serie di reati sessuali: a settembre, Weinstein era apparso in tribunale pallido e visibilmente indebolito, tanto da dover fare affidamento alla sedia a ... (Lettera43.it)