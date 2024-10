Guida Gambero Rosso 2025, la Lombardia è la regione con i migliori ristoranti d’Italia: quali sono (Di martedì 22 ottobre 2024) La Lombardia primeggia per ristoranti d’eccellenza, secondo la classifica 2025 del Gambero Rosso. In testa Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), Cracco in Galleria a Milano e D’O di Davide Oldani a Cornaredo (Milano). Ecco l’elenco completo. Fanpage.it - Guida Gambero Rosso 2025, la Lombardia è la regione con i migliori ristoranti d’Italia: quali sono Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Laprimeggia perd’eccellenza, secondo la classificadel. In testa Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), Cracco in Galleria a Milano e D’O di Davide Oldani a Cornaredo (Milano). Ecco l’elenco completo.

