Guerriglia tra tifosi di Spezia e Reggiana, potrebbero arrivare nuovi Daspo dopo i primi nove

La Spezia, 22 ottobre 2024 – nove Daspo, e la sensazione è che non rimarranno gli unici. Sugli scontri che hanno caratterizzato il prepartita di Spezia-Reggiana, avvenuti il 5 ottobre scorso in viale Aldo Ferrari, arrivano i primi provvedimenti della Questura della Spezia. Le indagini della Digos sui molti filmati realizzati nel corso degli scontri – alcuni dei quali diventati virali e pubblicati online hanno permesso di rintracciare e identificare nove 'tifosi' che hanno preso parte alla Guerriglia urbana. Si tratta di cinque tifosi reggiani e quattro spezzini, per i quali la Questura ha emesso provvedimenti di divieto di accedere alle manifestazioni sportive che vanno da uno a cinque anni.

Nove daspo fino a 5 anni per gli scontri prima di Spezia-Reggiana - Dei nove provvedimenti, otto sono corredati dall’obbligo di presentazione agli uffici di polizia. . Grazie all’intervento tempestivo degli operatori di polizia e all’accurata analisi delle immagini estrapolate dai filmati a disposizione e ai successivi sviluppi investigativi emersi, è stato possibile, al momento, individuare e identificare complessivamente nove tifosi di cui cinque reggiani e ... (Lanazione.it)

Spezia Reggiana 1-0 - i granata tornano a mani vuote dalla Liguria - Angoli: 1-3. . Espulsi al 37’pt Simone Baroncelli (collaboratore tecnico granata) e Lorenzo Ferretti (team manager dello Spezia) nei momenti concitati dopo il primo gol. Lo stesso si potrebbe dire dello Spezia, che però passa vanti al 36’ sugli sviluppi di una punizione dubbia (spinta di Portanova) che ha fatto imbestialire i granata: cross dentro che porta ad un tiro di Vignali potente, Bardi ... (Sport.quotidiano.net)

Scontri a Spezia fra tifosi di casa e della Reggiana - paura in strada - Alcune decine di tifosi reggiani sarebbero scesi dai mezzi che li avevano condotti a Spezia per il match. Momenti di paura tra la gente della zona degli scontri. Le forze dell’ordine stanno adesso visionando i filmati. Non si registrano feriti. Tutto è durato alcuni minuti. Lo Spezia ha poi vinto per 1-0 la sfida, che si è svolta regolarmente sugli spalti, senza ulteriori incidenti. (Lanazione.it)