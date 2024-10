Anteprima24.it - Grottaminarda, grande partecipazione delle Associazioni all’incontro “Organizziamo il Natale”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutie proficuada partepubblico nella sala Thomas Menino, indetto dall’Assessora agli Eventi del Comune di, Marilisa Grillo, al fine di organizzare insieme un programma di iniziative culturali e di intrattenimento per il prossimo. Tante le idee già emerse che saranno messe nero su bianco dalleattraverso un modulo per la presentazione di una proposta progettuale che sarà poi vagliata ed inserita in un cartellone evitando sovrapposizioni o creando collaborazioni.