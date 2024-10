Grande Fratello, Iago Garcia confessa: “Ecco perché le lacrime di Lorenzo mi sono sembrate una performance” (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello, non sono di certo mancati i colpi di scena. sono tanti gli inquilini che si sono trovati a fare i conti con emozioni inaspettate. Inizialmente Yulia Bruschi ha dovuto affrontare in un faccia a faccia inatteso l’uomo cui era legata prima di varcare la porta rossa, poi Javier Martinez ha ricevuto l’ennesimo – e forse definitivo – benservito da Shaila Gatta. Non per ultimo Lorenzo Spolverato, che prima di scoprire di essere in partenza per la Spagna, ha diviso con il pubblico un momento molto intimo raccontando la sua storia e, più nello specifico, la sua infanzia difficile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@GrandeFratellotv) Una clip ha ripercorso, sulla scia delle sue parole, le tappe della sua vita a partire da quando era un ragazzino. Isaechia.it - Grande Fratello, Iago Garcia confessa: “Ecco perché le lacrime di Lorenzo mi sono sembrate una performance” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel corso della puntata di ieri del, nondi certo mancati i colpi di scena.tanti gli inquilini che sitrovati a fare i conti con emozioni inaspettate. Inizialmente Yulia Bruschi ha dovuto affrontare in un faccia a faccia inatteso l’uomo cui era legata prima di varcare la porta rossa, poi Javier Martinez ha ricevuto l’ennesimo – e forse definitivo – benservito da Shaila Gatta. Non per ultimoSpolverato, che prima di scoprire di essere in partenza per la Spagna, ha diviso con il pubblico un momento molto intimo raccontando la sua storia e, più nello specifico, la sua infanzia difficile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv) Una clip ha ripercorso, sulla scia delle sue parole, le tappe della sua vita a partire da quando era un ragazzino.

