Grande Fratello 2024, Shaila e Lorenzo i preferiti: nessun eliminato, 6 concorrenti in nomination (Di martedì 22 ottobre 2024) nessun concorrente è stato eliminato nella puntata del Grande Fratello di lunedì 21 ottobre. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i più votati dal televoto, sono volati a Madrid: vivranno nella casa del GF spagnolo per una settimana. Sei concorrenti in nomination: ecco cosa è successo.

Lorenzo Spolverato racconta la sua infanzia e il forte legame con la famiglia nel Grande Fratello 2024 - “Sono arrivato a un momento in cui la mia strada era un’altra e non sono mai tornato indietro,” ha sottolineato con orgoglio, aggiungendo che nonostante le difficoltà, nella sua famiglia non è mai mancato l’amore, un fattore fondamentale che ha contribuito alla sua resilienza. Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

Lorenzo e Shaila - eliminati al televoto - scoprono il loro nuovo destino al Grande Fratello 2024 - La reazione di Lorenzo e Shaila è stata di pura gioia e incredulità. Lorenzo ha condiviso una visione simile, spiegando come la sua mancanza di chiarezza abbia potuto allontanarlo dai favori del pubblico. Ha confessato di aver ascoltato troppo la sua mente anziché il suo cuore, un’affermazione che ha risonato con molti spettatori. (Gaeta.it)

Grande Fratello 2024 - la storia di Lorenzo e l’incontro con la mamma | Video Mediaset - «Ho cominciato a lavorare a 15 anni, sono arrivato ad un momento in cui la mia strada era un’altra e non sono mai tornato indietro. . Nella mia famiglia non è mai mancato l’amore, non ci hanno mai fatto mancare nulla» conclude. I quartieri popolari era complicato, racchiude tutta una serie di difficoltà» – racconta il concorrente che ricostruisce alcuni anni della sua vita. (Superguidatv.it)