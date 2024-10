Governo: Schlein, 'oggi Meloni festeggia, gli italiani no' (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott (Adnkronos) - Dopo due anni il giudizio sul Governo Meloni "è nettamente negativo, da ogni punto di vista. Da quando c'è, questo Governo ha tagliato sulla Sanità pubblica, sul sociale, ha precarizzato ulteriormente il lavoro, non ha un piano industriale, si abbatte con violenza sui fragili e sui diritti e nega l'emergenza climatica". Lo ha detto Elly Schlein nel corso del suo tour elettorale in Umbria per le regionali. "Il nostro giudizio è estremamente negativo, ma quello che conta è il giudizio delle persone, che fanno più fatica a fare la spesa, aspettano un anno e mezzo per fare un esame o tirano fuori 500 euro per farlo. Loro hanno intenzione di festeggiare, ma quelli che hanno poco da festeggiare sono gli italiani", ha aggiunto la leader dem. Liberoquotidiano.it - Governo: Schlein, 'oggi Meloni festeggia, gli italiani no' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott (Adnkronos) - Dopo due anni il giudizio sul"è nettamente negativo, da ogni punto di vista. Da quando c'è, questoha tagliato sulla Sanità pubblica, sul sociale, ha precarizzato ulteriormente il lavoro, non ha un piano industriale, si abbatte con violenza sui fragili e sui diritti e nega l'emergenza climatica". Lo ha detto Ellynel corso del suo tour elettorale in Umbria per le regionali. "Il nostro giudizio è estremamente negativo, ma quello che conta è il giudizio delle persone, che fanno più fatica a fare la spesa, aspettano un anno e mezzo per fare un esame o tirano fuori 500 euro per farlo. Loro hanno intenzione dire, ma quelli che hanno poco dare sono gli", ha aggiunto la leader dem.

