Golf, il PGA Tour si sposta nel Sol Levante per il ZOZO Championship. Morikawa e Schauffele al via

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tappa nel Solper il PGAche dopo lo Shriners Children’s Open in Nevada vinto da J.T. Poston siall’Accordiadi Chiba, Giappone, per il2024 arrivato alla sua 6° edizione. Saranno 500 i punti FedEx Cup Fall e 8,5 i milioni di dollari in palio per i 78 partecipanti al via giovedì 24 ottobre in terra nipponica. Il torneo si svolgerà sulla lunghezza consueta di 72 buche senza, tuttavia, alcun tipo di taglio. Presenti, tra i favoriti, treisti in top 10° del ranking mondiale: gli statunitensi Xander(n.2) e Collin(n.4 nonché campione in carica) e il giapponese Hideki Matsuyama (n.7), anche quest’ultimo vincitore del torneo nel 2022.