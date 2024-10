Godzilla Minus One: il regista vuole rifare il miglior film del Kaiju (Di martedì 22 ottobre 2024) Quando Godzilla Minus One è uscito nei cinema, nessuno avrebbe potuto prevedere quanto grande sarebbe diventato il film. Il progetto ha inaugurato una nuova era per Toho, poiché la compagnia giapponese ha riportato Godzilla alle sue origini. Con il regista Takashi Yamazaki al timone, il film è diventato uno dei migliori nella storia di Godzilla. Gran parte del suo successo è dovuto proprio al regista, e ora sembra che Yamazaki sia interessato a rivisitare il franchise, a patto di poter rifare un classico film di Godzilla. La rivelazione arriva direttamente da Yamazaki, che è apparso al New York Comic Con. Durante l’evento, ospiti come Kaiju United hanno appreso di più sui mostri cinematografici, e Yamazaki ha ammesso di essere interessato a rifare Godzilla vs Hedorah. TAKASHI YAMAZAKI“Credo che, per il suo tempo, Hedorah fosse un Kaiju davvero all’avanguardia. Nerdpool.it - Godzilla Minus One: il regista vuole rifare il miglior film del Kaiju Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 22 ottobre 2024) QuandoOne è uscito nei cinema, nessuno avrebbe potuto prevedere quanto grande sarebbe diventato il. Il progetto ha inaugurato una nuova era per Toho, poiché la compagnia giapponese ha riportatoalle sue origini. Con ilTakashi Yamazaki al timone, ilè diventato uno deii nella storia di. Gran parte del suo successo è dovuto proprio al, e ora sembra che Yamazaki sia interessato a rivisitare il franchise, a patto di poterun classicodi. La rivelazione arriva direttamente da Yamazaki, che è apparso al New York Comic Con. Durante l’evento, ospiti comeUnited hanno appreso di più sui mostri cinematografici, e Yamazaki ha ammesso di essere interessato avs Hedorah. TAKASHI YAMAZAKI“Credo che, per il suo tempo, Hedorah fosse undavvero all’avanguardia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Godzilla Minus One's Happy Ending Almost Didn't Happen - Godzilla Minus One concludes on a (mostly) happy note, although that wasn't writer/director Takashi Yamazaki's original plan for the film's ending. (msn.com)

Takashi Yamazaki sogna un remake di Godzilla vs Hedorah dopo il successo di Godzilla Minus One - Takashi Yamazaki annuncia il desiderio di realizzare un remake di Hedorah, iconico kaiju del franchise Godzilla, esplorando tematiche ecologiche attuali grazie ai progressi negli effetti speciali. (ecodelcinema.com)

GODZILLA MINUS ONE Returning to Theaters With New Behind the Scenes Footage - Godzilla Minus One is returning to theaters both in its regular and black-and-white formats for fans to enjoy on the big screen again! To make this release even more exciting is the fact that this is ... (geektyrant.com)