Fondo di Solidarietà, la sindaca Carnevali: "A breve il bando: 100mila euro destinati alle persone più fragili" (Di martedì 22 ottobre 2024) Bergamo. In Consiglio Comunale approdano le delibere relative al rinnovo della convenzione tra Teatro Donizetti e Comune di Bergamo, Tari e Imu, Fondo di Solidarietà e riqualificazione area ex Sace. Le prime tre passano all'unanimità, mentre la discussione si accende, ripartendo da quella fatta in sede di Commissione, sulla trasparenza del Fondo voluto dal Comune a favore del sostegno dei cittadini colpiti dall'alluvione di inizio settembre. Durante la seduta di Consiglio Comunale, una sospensiva di dieci minuti per una mozione presentata da Alberto Ribolla, consigliere della Lega, riguardo la delibera sulla deroga per la riqualificazione dell'area ex Sace a fronte di un ricorso effettuato dalla società proponente il progetto, ricorso del quale, come racconta l'ex deputato "non c'è traccia nel documento e non è stato fatto presente in sede di Commissione".

Le BCC di Bergamo a sostegno del Fondo di Solidarietà del Comune : donati 100mila euro per il maltempo - Le BCC hanno deciso di contribuire con uno stanziamento complessivo di 100. Bergamo. Il contributo delle Bcc si inserisce in un più ampio sforzo collaborativo, volto a raccogliere risorse da diversi settori della comunità bergamasca. si legge nalla nota. Il fondo, avviato con un contributo iniziale di 250. (Bergamonews.it)

Fondo di Solidarietà per gli alluvionati : ok della Commissione alla variazione di Bilancio per 250mila euro - Il nuovo testo che aggiorna e regolamenta l’applicazione di Imu e Tari, la carta dei diritti dei contribuenti e la variazione d’urgenza a Bilancio per destinare 250mila euro al Fondo di Solidarietà istituito dal Comune a seguito dell’alluvione che ha colpito Bergamo il 9 settembre. Serve tempo, anche per poter ragionare con più tranquillità e approfondire gli aspetti tecnici”. (Bergamonews.it)

La Camera di Commercio di Bergamo contribuisce con 20mila euro al Fondo di Solidarietà per i danni dell’alluvione - L’ente, che per finalità istituzionale si rivolge al sistema economico e delle imprese, ha voluto utilizzare per questa particolare circostanza le risorse derivanti dal fondo patrimoniale istituito nel 2007 presso la Fondazione della Comunità Bergamasca e gestito interamente dalla stessa, per la realizzazione di progetti non lucrativi che abbiano finalità compatibili con quelle della Fondazione. (Bergamonews.it)