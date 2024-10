Fmi economia globale tiene con grandi incognite serve strategia a 3 perni

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Washington, 22 ott. (askanews) – Al Fondo Monetario la soddisfazione per come l’abbia tenuto non è inferiore alla preoccupazione per le crescentiche gravano a causa dei conflitti in corso in Ucraina e nel Medio Oriente. E Pierre-Olivier Gourinchas, direttore della ricerca dell’istituzione di Washington, nella sua conferenza stampa di presentazione dell’ultimo World Economic Outlook dà conto di entrambi gli aspetti proponendo unabasata su “tre” per salvare la crescita e minimizzare i rischi “Cominciamo con le buone notizie: sembra -spiega – che la battagliacontro l’inflazione sia stata in gran parte vinta, anche se le pressioni sui prezzi persistono in alcuni paesi.