Firenze: via delle Panche riaprirà mercoledì sera. Ma Rifredi non nasconde la rabbia (Di martedì 22 ottobre 2024) Caos traffico perenne, a Firenze. Cantieri che mandano in tilt la viabilità, da via delle Panche a via Bolognese. Per non parlare dei viali sempre intasati. Ma quello che è accaduto ieri, 21 ottobre 2024, in via delle Panche e zone limitrofe ha pochi precedenti. Palazzo Vecchio fa sapere che la sospirata riapertura della strada simbolo, e arteria indispensabile nonostante le dimensioni, avverrà domani sera, mercoledì 23 ottobre 2024 L'articolo Firenze: via delle Panche riaprirà mercoledì sera. Ma Rifredi non nasconde la rabbia proviene da Firenze Post. .com - Firenze: via delle Panche riaprirà mercoledì sera. Ma Rifredi non nasconde la rabbia Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) Caos traffico perenne, a. Cantieri che mandano in tilt la viabilità, da viaa via Bolognese. Per non parlare dei viali sempre intasati. Ma quello che è accaduto ieri, 21 ottobre 2024, in viae zone limitrofe ha pochi precedenti. Palazzo Vecchio fa sapere che la sospirata riapertura della strada simbolo, e arteria indispensabile nonostante le dimensioni, avverrà domani23 ottobre 2024 L'articolo: via. Manonlaproviene daPost.

Firenze : chiusa via delle Panche - traffico nel caos a Rifredi - . Zona di Rifredi nel caos per lavori che, tanto per cambiare, non sono stati organizzati dal Comune prevedendo vie di scorrimento alternative. usa via delle Panche a causa del rifacimento di un tratto della rete fognaria, il traffico è rimasto bloccato a lungo, oggi, 21 ottobre 2024 L'articolo Firenze:. (Firenzepost.it)

Firenze - scattano i lavori in via delle Panche per l’allaccio della rete fognaria - Da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre sarà in vigore un divieto di transito tra via del Chiuso e via di Mantignano. In via Tortoli sempre per un allaccio alla fognatura da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre sarà in vigore un divieto di transito tra via di Cremani e via del Podestà. In via dei Cadolingi intervento in riferimento a un nuovo allaccio all'acquedotto. (Lanazione.it)