Lanazione.it - Firenze, altro hotel occupato: “Non sia un nuovo Astor”, il monito dei cittadini

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – L’incuboper il vicinato non è scomparso, si è solo spostato di un paio di isolati. A poco più di un anno dallo sgombero del buco nero dove è scomparsa la piccola Kata, unalbergo abbandonato è, sempre lungo l’asse di via Boccherini. Se prima a farne le spese erano gli abitanti dell’isolato tra via Maragliano e via Monteverdi, oggi sono quelli tra via Toselli e piazza Puccini, dopo che un gruppetto si è introdotto nell’exAirone. I vicini dei condomini retrostanti che affacciano su piazza Puccini da un paio di settimane vivono nel terrore, impotenti di fronte a soggetti che per entrare e uscire dal retro dell’albergo scavalcano muretti e attraversano a loro piacimento i cortili condominiali. “Un paio d’anni fa crollò un cornicione sul marciapiede, le transenne sono ancora lì.