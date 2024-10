Federico Asta, chi era il ‘pasticcere dei vip’ morto in un incidente stradale (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Federico Asta, noto come 'il pasticcere dei vip', è morto in un incidente stradale in viale Gaetano Salvemini a Casteldebole (Bologna): è finito contro a un suv, mentre era in sella al suo scooter. Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati sui social dai cittadini, amici e semplici follower che nel corso degli anni L'articolo Federico Asta, chi era il ‘pasticcere dei vip’ morto in un incidente stradale proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –, noto come 'il pasticcere dei vip', èin unin viale Gaetano Salvemini a Casteldebole (Bologna): è finito contro a un suv, mentre era in sella al suo scooter. Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati sui social dai cittadini, amici e semplici follower che nel corso degli anni L'articolo, chi era ildeiin unproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

È morto a 34 anni Federico Asta : il “pasticcere dei vip” si è schiantato con il suo scooter contro un suv - Grazie al suo impegno per la comunità, Federico era stimato da molti dei suoi concittadini, come dimostrano le parole della Presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno, Elena Gaggioli: “‘Voglio regalare un po’ di bomboloni e pizze ai volontari che sono venuti qui a Bologna, come facciamo?’ Questa è stata l’ultima volta che ci siamo sentiti, e stamattina ti avrei richiamato per organizzarci. (Ilfattoquotidiano.it)