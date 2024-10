Fai, buona la prima per il ’Novecento’. Stipa: "Boom di pubblico" (Di martedì 22 ottobre 2024) Ha riscosso subito un grande successo il primo dei nove appuntamenti in programma fino al mese di febbraio, promossi dalla Delegazione Fai di Ascoli e relativi alle ‘Conversazioni sul Novecento Incontri con l’arte e il pensiero del secolo breve’. Nella Sala degli Specchi c’è stata dapprima la presentazione dell’evento, poi iniziati a Palazzo Bazzani, gli appuntamenti con la relazione della professoressa Daniela Simoni che ha illustrato ’I Fauves. L’espressionismo’. ‘Conversazioni sul Novecento’ è il ciclo di incontri con l’arte e il pensiero del secolo breve, e rientra nel ricco programma di eventi culturali nella città delle Cento Torri. Presidente Stipa, subito un altro grande successo dopo le Giornate Fai d’Autunno? "Voglio ringraziare tutti, perché abbiamo avuto oltre cento persone e non ce lo aspettavamo. Ilrestodelcarlino.it - Fai, buona la prima per il ’Novecento’. Stipa: "Boom di pubblico" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ha riscosso subito un grande successo il primo dei nove appuntamenti in programma fino al mese di febbraio, promossi dalla Delegazione Fai di Ascoli e relativi alle ‘Conversazioni sul Novecento Incontri con l’arte e il pensiero del secolo breve’. Nella Sala degli Specchi c’è stata dapla presentazione dell’evento, poi iniziati a Palazzo Bazzani, gli appuntamenti con la relazione della professoressa Daniela Simoni che ha illustrato ’I Fauves. L’espressionismo’. ‘Conversazioni sul Novecento’ è il ciclo di incontri con l’arte e il pensiero del secolo breve, e rientra nel ricco programma di eventi culturali nella città delle Cento Torri. Presidente, subito un altro grande successo dopo le Giornate Fai d’Autunno? "Voglio ringraziare tutti, perché abbiamo avuto oltre cento persone e non ce lo aspettavamo.

