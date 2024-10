Due anni di Governo Meloni ma non c’è più luna di miele

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 22 ottobre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Era il 22 ottobre di duefa che il vento del voto popolare cambiava impetuosamente lo scenario della politica italiana a partire dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946.Per la prima volta maggioranza (ampia) ai partiti di Centrodestra; per la prima volta, dopo trenta uomini, una donna premier a Palazzo Chigi, alla guida del 68esimodella nostra Repubblica. Nome non nuovo, quello di Giorgia, sullo scenario politico nazionale, ma ora leader fra i più riconosciuti a livello europeo e internazionale. Lei che si presentava come una che si è fatta da sola, adesso pronta a “portare in salvo la nave Italia” chiedendo a tutti di “non disturbare chi ha voglia di agire e di fare”. DISTACCO DALLE ORIGINI.