Lanazione.it - Droga, furti, occupazioni abusive: sette denunce nel fine settimana

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)in un giorno da parte dei carabinieri di Pisa che domenica hanno assistito a reati di ogni genere: dalla ricettazione fino al furto senza dimenticare gli stupefacenti e l’invasione di terreni. Nello specifico sono state denunciate quattro persone, tutti pregiudicati che, grazie a una segnalazione al 112, sono state ritrovate in un appartamento disabitato in centro città . Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto circa 10 grammi di hashish suddivisi in dosi e un bilancino di precisione, che sono stati posti sotto sequestro. Restando in tema: poker di reati per un uomo che, in un controllo solo, è stato denunciato per ricettazione, guida senza patente, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sugli stupefacenti e porto di armi per offendere. Il soggetto si trovava alla guida di un motorino rubato senza patente, poiché mai conseguita.