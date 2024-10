Zonawrestling.net - Drew Gulak cita le accuse di Ronda Rousey in uno show indie

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) È stata una delle storie più chiacchierate di qualche mese fa: dopo un’intervista in cuiha raccontato di uno spiacevole incontro nel backstage con, sono uscite diverse testimonianze riguardo l’ex campione Cruiserweight, che avrebbe avuto la nomea di essere un bullo, su e giù dal ring, e avrebbe messo a disagio diverse wrestler durante il suo periodo in NXT.è stato poi rimosso dalla programmazione tv e non gli è poi stato rinnovato il contratto. Ma ora queste storie stanno tornando a galla, grazie proprio astesso.