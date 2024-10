De Rossi, Ramadani è il nuovo agente. Nel futuro Premier o Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Benvenuto nella famiglia Lian Sports, mister Daniele De Rossi!". Con questo breve messaggio sui propri canali social la L'articolo De Rossi, Ramadani è il nuovo agente. Nel futuro Premier o Roma proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - De Rossi, Ramadani è il nuovo agente. Nel futuro Premier o Roma Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Benvenuto nella famiglia Lian Sports, mister Daniele De!". Con questo breve messaggio sui propri canali social la L'articolo Deè il. Nelproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

De Rossi - Ramadani è il nuovo agente. Nel futuro Premier o Roma - Le prossime partite saranno decisive sia per il futuro dell’ex tecnico del Torino sia per quello di De Rossi, che potrebbe essere richiamato , a furor di popolo, sulla panchina giallorossa anche in virtù degli ottimi rapporti nati, negli ultimi anni, tra Ramadani e il ds della Roma, Florent Ghisolfi. (Seriea24.it)

