Gaeta.it - Corso sulla panificazione artigianale: innovazione e tradizione si incontrano a Nola

(Di martedì 22 ottobre 2024) Uninnovativo dedicato allaha catturato l'attenzione dei partecipanti a, in provincia di Napoli. Il workshop si è concentrato non solopreparazione del pane, ma anche su come diverse farine, comprese quelle ottenute da grani antichi e alternative più moderne, possano influenzare la salute e il benessere dei consumatori. Organizzato nello showroom di Casolaro al Cis, il"Pane e Salute" ha iniziato un peralla scoperta di ingredienti ricchi di proprietà nutritive, cementando la sua importanza nel panorama gastronomico locale. Il"Pane e Salute": un'opportunità di apprendimento unica Il"Pane e Salute", tenuto dal Maestro Panificatore Giovanni Di Sarno, ha rappresentato un'significativa nel calendario degli eventi gastronomici di Casolaro.