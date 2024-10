Cop16, le aziende italiane verso protezione biodiversità (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 25% delle aziende valuta attualmente il proprio impatto sulla biodiversità, evidenziando la necessità di una maggiore responsabilità, mentre il 48% prevede di integrarla nelle proprie strategie entro i prossimi cinque anni. Il 33% include già la biodiversità nella propria rendicontazione, ma solamente il 19% ha adottato gli standard Esrs (European sustainability reporting standards). Almeno 4000 imprese dovranno intraprendere un processo di trasformazione significativo per rispettare le direttive e migliorare le loro performance Esg (Environmental Social and Governance), soprattutto per quanto riguarda la protezione e il ripristino di biodiversità ed ecosistemi. Quotidiano.net - Cop16, le aziende italiane verso protezione biodiversità Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 25% dellevaluta attualmente il proprio impatto sulla, evidenziando la necessità di una maggiore responsabilità, mentre il 48% prevede di integrarla nelle proprie strategie entro i prossimi cinque anni. Il 33% include già lanella propria rendicontazione, ma solamente il 19% ha adottato gli standard Esrs (European sustainability reporting standards). Almeno 4000 imprese dovranno intraprendere un processo di trasformazione significativo per rispettare le direttive e migliorare le loro performance Esg (Environmental Social and Governance), soprattutto per quanto riguarda lae il ripristino died ecosistemi.

Crescente attenzione delle aziende italiane per la biodiversità : dati e opportunità - Il rapporto sottolinea come almeno 4. Il report evidenzia che l’impatto della normativa si estende oltre le grandi aziende, con un effetto a cascata che coinvolgerà le piccole e medie imprese , che costituiscono oltre il 75% delle imprese italiane, cioè circa 760. Non è più sufficiente ignorare l’impatto ambientale delle attività aziendali; ora è necessario monitorare e rendicontare in modo ... (Gaeta.it)