Confindustria stima +08% il Pil 2024 +09% nel 2025

Quotidiano.net - Confindustria stima +0,8% il Pil 2024, +0,9% nel 2025

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Centro studi di, con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche,il Pilin crescita dello 0,8%, un decimo di punto percentuale in meno rispetto alle previsioni di aprile. E' al ribasso anche l'attesa per il, di poco superiore al +0,9%: due decimi di punto in meno. "Rallenta la crescita in Italia": pesa l'effetto che le revisioni Istat sul Pil 2023 hanno sull'eredità statistica per il. Per la finanza pubblica il deficit è visto in riduzione al 3,9% del Pil nele al 3,1% nel; "il debito resta troppo elevato", èto in aumento al 136,9% nele al 138,5% il prossimo anno. Il Csc si sofferma anche sui "nodi della competitività " e avverte: "Nei prossimi anni diversi fattori mettono a rischio la crescita del Paese".