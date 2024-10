Comunicazione ufficiale Grande Fratello la decisione della produzione scatena malumori

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), i concorrenti raggiunti da un comunicato. Una volta letto, musi lunghi e commenti al vetriolo: in pochi hanno gradito questa. La puntata che è andata in archivio ieri, 21 ottobre, ha fatto discutere e non poco. Tra i punti oggetto di attrito le parole di Signorini su Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e quelle di Javier sulla bellissima Shaila Gatta. Il primo caso è scoppiato quanto la giornalista ha pizzicato alcuni concorrenti. >>“Ha fatto una cosa brutta, siamo sconvolti”., Shaila fuori e in casa solo choc e rabbia “Mi dispiace vedere queste fazioni rivali femminili. L’impressione che date è che alimentate guerre pettegole tra donne, che non fanno onore a nessuno”. Parole che Signorini ha così commentato: “Quindi anche voi non fate onore alle donne”. E Cesara: “Alfonso, ti ci metti anche tu?”.