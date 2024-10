Commissione europea/Eurofocus su Difesa, Mediterraneo e Housing. A Roma appuntamento oggi 22 ottobre (Di martedì 22 ottobre 2024) Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos) - La nuova Commissione europea è stata presentata nelle scorse settimane, e in attesa delle audizioni parlamentari, le rappresentanze in Italia della Commissione e del Parlamento europeo, insieme a Eurofocus di Adnkronos, hanno organizzato una conferenza per discutere dei tre nuovi dossier individuati dalla presidente Ursula von der Leyen per il suo secondo mandato: Difesa, Mediterraneo e Housing. oggi 22 ottobre alle 15 – negli spazi Esperienza Europa David Sassoli di Piazza Venezia 6 a Roma – istituzioni, esperti e associazioni si confronteranno su questi tre temi chiave. L'apertura dei lavori sarà affidata a Elena Grech, capo facente funzioni della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, vicedirettori di Adnkronos, coordineranno la discussione e modereranno gli interventi degli ospiti. Liberoquotidiano.it - Commissione europea/Eurofocus su Difesa, Mediterraneo e Housing. A Roma appuntamento oggi 22 ottobre Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos) - La nuovaè stata presentata nelle scorse settimane, e in attesa delle audizioni parlamentari, le rappresentanze in Italia dellae del Parlamento europeo, insieme adi Adnkronos, hanno organizzato una conferenza per discutere dei tre nuovi dossier individuati dalla presidente Ursula von der Leyen per il suo secondo mandato:22alle 15 – negli spazi Esperienza Europa David Sassoli di Piazza Venezia 6 a– istituzioni, esperti e associazioni si confronteranno su questi tre temi chiave. L'apertura dei lavori sarà affidata a Elena Grech, capo facente funzioni della Rappresentanza in Italia della. Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, vicedirettori di Adnkronos, coordineranno la discussione e modereranno gli interventi degli ospiti.

