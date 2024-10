Ilgiorno.it - Coltellate per l’affitto a Desio: “Johnatan parzialmente incapace”

(Di martedì 22 ottobre 2024)(Monza e Brianza) – Eradi intendere e di volere quando ha ucciso a, dopo averlo buttato a terra sul ballatoio a suon di calci, Iulian Avadani, il romeno 48enne che gli aveva affittato una stanza in una casa di ringhiera in pieno centro a. La seminfermità mentale (e non lo stato di totale capacità erroneamente appreso e riportato nell’articolo del 19 ottobre scorso) è emersa dalla perizia psichiatrica disposta dalla Corte di Assise di Monza suFals Reyes, il cubano di 30 anni fermato nel giugno dell’anno scorso dai carabinieri subito dopo l’aggressione mortale e ancora detenuto in carcere.