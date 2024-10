Ilfattoquotidiano.it - “Chi mi offende per il fisico la passa liscia, ne ho sofferto tanto. La gente fa battute e chi subisce tace”: la denuncia di Elisa Molinarolo

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tuttodai tribunali, ma la denunce dinon si fermeranno qui. La saltatrice con l’asta è stata vittima di body shaming durante gli ultimi Giochi Olimpici di Parigi, dove ha ottenuto un ottimo sesto posto saltando a 4,70 metri. “Il giudice ha archiviato il caso. Sapevo che non sarebbe successo niente, chi mi difende potrebbe proseguire se sarà il caso. Ma so che chi miper illa“, ha raccontatoa Sprint2u, la trasmissione di OA Sport sul mondo dell’atletica. Dopo un’estate complicata,ha dunque deciso dire le offese gratuite ricevute sui social, ma non ha ottenuto nulla: “In questo caso ho voluto sfruttare la visibilità che ho maturato per mandare un messaggio. Parliamo di un problema reale a cui bisogna trovare una soluzione.