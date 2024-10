Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Joshua Zirkzee via dallo United? Moncada prova il colpo ma la Juventus…

(Di martedì 22 ottobre 2024)delude con il Manchestere vuole tornare in Italia:il colpo ma occhio alla Juventus In estate era stato davvero ad un passo dal vestire la maglia del, poi però i soldi del Manchesterhanno prevalso: ma come sta andando l’avventura di? Male, malissimo, tanto che secondo alcune indiscrezioni, il centravanti olandese sarebbe già ai margini del progetto dei Red Devils. Si parla anche di un possibile clamoroso ritorno in Italia, campionato in cuiaveva trovato la sua dimensione. Ad oggi, quindi, sono due i top club che avrebbero davvero bisogno di un attaccante con le caratteristiche dell’ex Bologna: stiamo parlando della Juventus (che cerca un vice Vlahovic) e del, visto che Tammy Abraham sta faticando a entrare nei goal dei rossoneri.