Calciomercato Milan, Abraham non convince e Geoffrey Moncada pesca nel Parma. Il profilo (Di martedì 22 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Tammy Abraham non convince e Geoffrey Moncada ha già individuato un possibile target a Parma. Il profilo Non solo Santiago Gimenez, Geoffrey Moncada ha messo nel mirino anche un giovane attaccante del nostro campionato che gioca nel Parma: si tratta di Ange-Yoan Bonny. Parliamo di un giovane centravanti che sta facendo benissimo nel nostro campionato e che di recente ha messo a segno un grandissimo gol di tacco nella gara contro il Como. Il direttore dell'area tecnica rossonera, infatti, hai intenzione di rivoluzionare il reparto offensivo già a gennaio. Luka Jovic partirà sicuramente, ma visto che anche Tammy Abraham, per il momento, non convince, in casa Milan si sta già pensando di puntare su un nuovo innesto e il classe 2003 francese di proprietà del Parma rappresenta una pista che potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni.

