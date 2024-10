Bronzetti-Cristian in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Luciasfiderà Jaquelinenel secondo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. La stagione è agli sgoccioli e i tornei per conquistare punti sono pochi, perciò la tennista azzurra non può sbagliare. Numero 85 del ranking, ha debuttato con una sorprendente vittoria ai danni di Avensyan e proverà a ripetersi contro la rumenain un incontro che si preannuncia alquanto equilibrato.ha perso tutti e tre i precedenti, tuttavia le due non si sono mai affrontate sul veloce. In palio un posto nei quarti contro la vincente del derby cinese tra Wei e Wang. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIsi affronteranno nella giornata di mercoledì 23 ottobre, alle 07:00 italiane.